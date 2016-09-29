﻿هبوط الريال واحتمال تأجيل إصدار سندات بعد سماح الكونغرس الأمريكي بمقاضاة السعودية

دبي – رويترز: هبط الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي في سوق المعاملات الآجلة أمس الخميس، بعد تصويت الكونغرس لصالح السماح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة السعودية.

وقد يستغرق أي إجراء قضائي سنوات عبر النظام الأمريكي. ويقول المحللون ان التأثير على الاقتصاد السعودي أو الموارد المالية للمملكة قد يكون محدودا إذا حدث هذا. لكن القرار الذي اتخذه الكونغرس هو تذكير ليس محل ترحيب بالضغوط السياسية والمالية على الرياض، التي أنهكت أسعار النفط المنخفضة ميزانيتها.

وتستعد السعودية لإصدار أول سندات سيادية دولية الشهر المقبل لجمع عشرة مليارات دولار أو أكثر. لكن بعض المصرفيين الخليجيين قالوا إن الإصدار ربما يتأجل لمنح المستثمرين وقتا لاستيعاب الأنباء.

وبالمثل فإن التهديد القضائي قد يجعل الرياض تمتنع على الأرجح عن اختيار نيويورك لإدراج أسهم شركتها النفطية العملاقة «أرامكو»، التي من المتوقع طرح أسهمها في وقت قريب (ربما عام 2017) في عملية قد تجمع عشرات المليارات من الدولارات. وسبق ان قال مسؤولون سعوديون انهم يتفقدون عدة بورصات أجنبية للإدراج.

وصوت مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان بأغلبية ساحقة أمس الأول برفض استخدام الرئيس باراك أوباما لحق النقض (الفيتو) ضد تشريع يتيح استثناء من قاعدة قانونية للحصانة السيادية في قضايا الإرهاب الواقع على أراض أمريكية.

يفسح هذا الطريق أمام محاولات الحصول على تعويضات من الحكومة السعودية. وتنفي الرياض الشكوك القائمة منذ وقت طويل بدعمها خاطفي الطائرات الذين هاجموا الولايات المتحدة في 2001. وينتمي 15 من 19 شخصا نفذوا هجمات 11 سبتمبر للسعودية.

وسجلت عقود الدولار أمام الريال لأجل عام – وهي تداولات مجدولة للتنفيذ بعد 12 شهرا من الآن – 550 نقطة أساس (5.5 نقطة مئوية) في التداولات المبكرة ارتفاعا من إغلاق يوم الأربعاء عند 330 نقطة. وارتفعت حتى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع عند 625 نقطة.

والريال السعودي مربوط بالعملة الأمريكية عند 3.75 ريال للدولار في السوق الفورية. ومن ثم تلجأ البنوك لسوق العقود الآجلة للتحوط من المخاطر.

وقال مصرفي يعمل في تداول العملات الخليجية «على المدى القصير ربما يكون هناك تقلبات، لكن التشريع سيستغرق عقدا من الزمن لكي تكون له نتيجة. ولذا فالأسواق ستهدأ».

وأضاف أن التأثير الرئيسي ربما يتمثل في إرهاق الحكومة السعودية بعشرات الملايين من الدولارات في شكل مصاريف قانونية سنوية.

وارتفعت تكلفة التأمين على الدين السعودي لخمس سنوات من مخاطر العجز عن السداد بشكل طفيف إلى 157 نقطة أساس من 152. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الصكوك الدولارية الصادرة عن «الشركة السعودية للكهرباء» المملوكة للدولة، وهو واحد من عدد قليل من إصدارات السندات الدولية القائمة للمملكة.

وتكهن بعض المحللين بأن العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية والولايات المتحدة قد تتضرر. وتملك المملكة سندات خزانة أمريكية بقيمة 95.5 مليار دولار وفق أحدث بيانات أمريكية رسمية. ويعتقد أنها تملك أصولا أمريكية أخرى وحسابات مصرفية بما لا يقل عن هذه القيمة.

وقال المصرفي الخليجي «من وجهة نظر وزارة الخارجية السعودية ستكون هناك مراجعة لسياسة الاستثمار، وقد يحرك هذا المملكة إلى مسار مختلف قد يشمل التنويع بعيدا عن أدوات الخزانة الأمريكية.»

وفى مايو/أيار قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، ان القانون الأمريكي المقترح «قد يتسبب في تآكل ثقة المستثمرين» في الولايات المتحدة، لكنه أضاف أن الرياض لا تهدد بسحب أموالها.

وتبيع الرياض ما قيمته عدة مليارات من الدولارات من السندات الأمريكية شهريا لتغطية عجز الموازنة. ويعتقد مصرفيون أن من غير المرجح أن تزيد وتيرة البيع نتيجة لتصويت الكونغرس.

ويرجع هذا إلى أن عددا محدودا من الأسواق الأخرى أو العملات توفر مزيج السيولة والأمان لسوق أدوات الخزانة الأمريكية البالغة قيمتها 13 تريليون دولار.

وسعت المملكة أيضا بإصرار على جذب استثمارات من كبري الشركات الأمريكية مثل «جنرال إلِكتريك» للمساعدة في تنويع موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط. وبالتالي فقد تضر أي حرب تجارية أو استثمارية بمساعيها لإصلاح الاقتصاد.

وقال جون سفاكياناكيس، الاقتصادي لدي مركز الخليج للأبحاث في جدة «الولايات المتحدة سوق سيواصل السعوديون الاستثمار فيها. لا أعتقد أنهم سيتبنون رد فعل غير محسوب فيما يخص استثماراتهم. ما دام الأمر مجديا فسيبقون على أصولهم في الولايات المتحدة».