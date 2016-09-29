﻿عالم التنس: هاليب تصعد إلى البطولة الختامية في سنغافورة

ووهان (الصين) – د ب أ: باتت الرومانية سيمونا هاليب ثالث المتأهلات للبطولة الختامية لموسم رابطة لاعبات التنس المقرر إقامتها بسنغافورة الشهر المقبل، عقب تأهلها للدور قبل النهائي ببطولة ووهان المفتوحة للتنس، إثر تغلبها على الأمريكية ماديسون كيز 6/4 و6/2.

ولحقت هاليب، بالألمانية أنجيليكه كيربر، المصنفة الأولى عالميا، والأمريكية سيرينا وليامز في البطولة الختامية التي يتأهل لها اللاعبات الثماني الأوائل عالميا. وحققت هاليب انتصارها السابع والعشرين مقابل أربع هزائم، منذ انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) ثاني بطولات غراند سلام الأربع الكبرى هذا الموسم. وجاءت آخر ثلاث هزائم لهاليب هذا الموسم عن طريق كيربر (في بطولتي ويمبلدون وسينسيناتي) ووليامز (في بطولة الولايات المتحدة). وواصلت التشيكية بيترا كفيتوفا مغامرتها، بعدما تأهلت للمربع الذهبي بفوزها على البريطانية جوانا كونتا 6/3 و6/4. ويأتي الفوز بعد 24 ساعة فقط من نجاح كفيتوفا الإطاحة بكيربر. وصعدت السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا لدور الثمانية، عقب تغلبها على التشيكية كارولينا بليسكوفا، 6/2 و6/2 في لقاء استغرق 74 دقيقة. وبلغت التشيكية باربورا ستريكوفا لدور الثمانية أيضا بفوزها على الصربية يلينا يانكوفيتش، المصنفة الأولى عالميا سابقا،1/6 و6/4 و7/5. وتعد هذه البطولة الأولى التي تصعد خلالها اللاعبة التشيكية لدور الثمانية منذ شهر تموز/ يوليو الماضي.