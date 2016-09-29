﻿مونديال الناشئات فرصة جيدة لشابات الأردن

عمان – الأناضول: أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما، (مونديات الناشئات) التي ستنطلق اليوم، «فرصة جيدة» لشابات الأردن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأردنية عمان، شارك فيه تاتيانا هايني نائبة مدير الفيفا، ورئيسة لجنة البطولات النسوية في الاتحاد الدولي، وقالت: «من دواعي سروري أن أكون هنا قبل انطلاق البطولة ببضع ساعات، وأهنئ اللجنة التحضيرية، وأستطيع القول أن كل المنشآت جاهزة، والأردن قام بكل شيء من أجل الوفود، والبطولة فرصة جيدة لشابات الأردن». بدوره أوضح صبرة: «اليوم كلجنة منظمة نستطيع القول بأننا جاهزون 100%، وعملنا على مدار ثلاث سنوات كفريق واحد مع الفيفا وقد زودونا بالخبرات والكفاءات والدعم المتواصل». وأضاف: «وصلنا لمرحلة أن تكون ملاعبنا بمواصفات دولية لاستضافة بطولات أخرى، ولدينا في البطولة الكثير من الضيوف المهمين وسيعلن عنهم في وقته». وأوضحت سمر نصار: «لم نصل إلى هذه اللحظة لولا الجهود الإعلامية معنا، وسنثبت أن الأردن قادر على استضافة البطولات العالمية. العاصمة عمان ستكون محط أنظار العالم الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي، وسيكون هناك كرنفال احتفالي يليق بهذه المناسبة، وسيكون الافتتاح برعاية الأمير علي بن الحسين، وسيكون النجم تشافي موجودا بين الجماهير».

وتتجه الأنظار اليوم، نحو استاد «عمان الدولي» بالعاصمة الأردنية، لمتابعة حفل افتتاح النسخة الخامسة من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما. ويعدّ الأردن المنتخب العربي الوحيد في البطولة، إضافة إلى 15 فريقاً آخر، تم توزيعها على 4 مجموعات. وتقام المباريات على 4 ملاعب، هي: ستاد عمان الدولي، وستاد الملك عبدالله في عمان، وستاد الأمير حسن في محافظة إربد (شمال) وستاد الأمير محمد في محافظة الزرقاء (شمال شرق).