﻿فورمولا ـ1: روزبيرغ: الصراع مع هاميلتون مرير!

سيبانغ (ماليزيا) – د ب أ: نفى الألماني نيكو روزبيرغ، سائق فريق مرسيدس، الذي ينافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا-1، أنه يفكر في تحقيق أول لقب له في السباق العالمي الشهير، مؤكدا أنه يركز فقط على سباق الأسبوع المقبل في ماليزيا.

وقال السائق الألماني: «أدرك الموقف والنقاط، ولكنني أركز فقط في سباق الأسبوع المقبل». ويشارك روزبيرغ في سباق الجائزة الكبرى الماليزي، بمعنويات مرتفعة، بعدما فاز بالسباقات الثلاثة الأخيرة، بالإضافة إلى نجاحه في انتزاع المركز الأول في الترتيب العام من زميله في الفريق البريطاني لويس هاميلتون، متقدما عليه بثماني نقاط، قبل ست مراحل من انتهاء البطولة. وأضاف روزبيرغ، الذي أبدى تمسكا كبيرا باستراتيجيته بعدم التفكير في ما هو أبعد من السباق المقبل، قائلا: «هذا كان في الماضي، الآن نحن في سيبانغ وينتابني شعور أنني أستطيع الفوز هنا». ومن جانبه، أعرب هاميلتون، حامل اللقب، عن ثقته بقدرته على المنافسة على اللقب هذا الموسم، رغم المشاكل، التي عاني منها في السباقات الأخيرة. وقال: «أن تكون الصياد فهذا أكثر إثارة، الموقف ليس مغايرا عما عشته في وقت سابق، سنرى إذا كنت أستطيع أن أقوم بالأمور على نحو صحيح». ويدرك روزبيرغ مدى خطورة منافسه، حيث أكد أن التفاصيل الصغيرة ستحدث فارقا في حسم البطولة. وختم قائلا: «لا نزال نتدافع داخل الحلبة وخارجها، إنه صراع كبير، وكل التفاصيل فارقة».