﻿رئيس الكاف: نحلم بتتويج منتخب إفريقي بالمونديال!

القاهرة – الأناضول: أكد الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أنه يحلم بتتويج منتخب إفريقي بكأس العالم.

وقال حياتو: «إفريقيا تحلم باليوم الذي يفوز فيه منتخب إفريقي بكأس العالم، وهو بلا شك حلم يراودني من فترة طويلة». وأضاف: «نسعى لتطوير الملاعب في القارة السمراء لأن ذلك يساعد على النهوض باللعبة خاصة وأن هناك العديد من دول القارة تعاني من أزمات في ملاعبها». وتابع: «يجب علينا الاستمرار في التفكير لدفع أنفسنا في المستقبل، وبالتأكيد وضع كرة القدم الإفريقية في الطريق الصحيح مع الحداثة، سواء كان ذلك من الناحية القانونية أو الهيكلية». وأضاف: «أود أن أرحب بالسويسري جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، والذي حرص على حضور اجتماعات الكاف في أول زيارة له لمقر الاتحاد القاري للعبة بعد انتخابات رئاسة فيفا».

وأكد انفانتينو، إن إفريقيا تستحق 7 مقاعد في كأس العالم، وقال: «إفريقيا لها أهمية خاصة، ودائما تلعب دورا مهما في كرة القدم». وأضاف: «لا بد من الانتقال من مرحلة الكلام إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، ولا بد أن نعطي القارة السمراء مكانتها التي تستحقها بزيادة مقعدين لها في المونديال». وتابع: «أتمنى مشاركة 40 منتخبا في كأس العالم خلال الفترة المقبلة، وهو ما سأحاول تحقيقه». ويحق للقارة الإفريقية حاليا المشاركة بخمسة منتخبات فقط.