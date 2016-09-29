﻿صحيفة «دايلي تليغراف» تكشف وقائع فساد جديدة في الكرة الإنكليزية!

لندن – د ب أ: أظهر تحقيق صحفي سري تورط مسؤولين في ثلاثة أندية بالدوري الإنكليزي في وقائع فساد.

وكشفت صحيفة «دايلي تليغراف» أن جيمي فلويد هاسلبانك مدرب كوينز بارك رينجرز تفاوض على مبلغ مالي مقابل الادلاء بحديث لشركة مزيفة من الشرق الأقصى، في الوقت الذي وافق فيه المدرب المساعد لنادي بارنسلي تومي رايت على الحصول على مبلغ مالي للمساعدة في اقناع ناديه على التعاقد مع لاعبين. ووفقا للصحيفة ذاتها، تحدث ماسيمو سيلينو رئيس نادي ليدز عن طرق الالتفاف على لوائح انتقالات اللاعبين. وجاءت هذه الادعاءات بعد يومين فقط من فقدان سام أولاردايس منصبه مدرباً لمنتخب إنكلترا عقب نشر الصحيفة تقريرا مسجلا حول تورطه في الحديث عن طرق الالتفاف على لوائح انتقالات اللاعبين مع صحفيين متنكرين. وذكر ناديا كوينز بارك وبارنسلي أنهما يحققان في هذه الادعاءات، في الوقت الذي وصف فيه ليدز هذه الادعاءات بأنها غير حقيقية. ونفى هاسلبانك هذه الادعاءات في الوقت الذي أقيل فيه رايت من برانسلي.

وتضمن تحقيق «دايلي تليغراف» ارسال صحفيين ادعوا انهم ممثلون لشركة من الشرق الأقصى وعقدوا اجتماعات مع مسؤولي الأندية الثلاثة، حيث تم تصويرها سرا. ونشر الموقع الرسمي للصحيفة مساء الأربعاء فيديو لهاسلبانك يتفاوض خلاله على الحصول على 55 الف جنيه استرليني للذهاب إلى الشرق الأقصى للتحدث إلى مستثمرين هناك. وبدا أيضا متفتحا إزاء التعاقد مع لاعبين تمتلكهم الشركة، رغم شبهة تعارض المصالح. وقال هاسلباينك في بيان: «لقد عرضوا القاء خطاب في سنغافورة، لا أرى أي شيء غير عادي أن يعرض علي مبلغ من المال مقابل القاء خطاب… كما أنني لم أقدم لهم أي وعود». ومن جانبه تردد أن رايت وافق على الحصول على خمسة آلاف جنيه استرليني لمساعدة وكيل لاعبين على التعاقد مع لاعبين من بارنسلي، بجانب إقناع ناديه على التعاقد مع لاعبين آخرين تمثلهم الشركة. وقيل أن سيلينو تحدث عن طرق بإمكان فريقه من خلالها الالتفاف على لوائح الاتحاد الإنكليزي التي تم تحديثها في 2008 حول حقوق ملكية الطرف الثالث للحقوق الاقتصادية للاعبين. وتعهد الاتحاد الإنكليزي بفتح تحقيق في كافة ادعاءات الصحيفة.