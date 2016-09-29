﻿تيفيز يفكر في اعتزاله بنهاية العام الجاري!

بوينس آيرس – د ب أ: أكد وكيل أعمال المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز، أن نجم بوكا جونيورز سينظر في أمر إعتزاله نهاية العام الجاري.

وقال رجل الأعمال أدريان روكو، وكيل أعمال تيفيز: «إنه يعد أشياء للقيام بها في المستقبل، إنه يفكر، كما قال بالأمس، لم يفاجئني لأنني أعرفه، أعرف كيف يفكر، ولكنه لم يتحدث معي عن هذا الموضوع على الإطلاق». وأثار تيفيز (32 عاما) التكهنات حول إمكانية إعتزاله من خلال تصريحات أدلى بها الثلاثاء. وقال اللاعب السابق لمانشستر يونايتد ويوفنتوس الإيطالي: «إنه احتمال من الممكن أن أتحدث فيه مع عائلتي، ومع الناس، الذين يتعين علي أن أتكلم معهم، قد يتعرض المرء للإرهاق، هذا الاحتمال مطروح، أقول الحقيقة دائما». وأوضح وكيل أعمال تيفيز أن اللاعب الأرجنتيني «مرهق» ووصل إلى حد «التشبع» من كل ما يدور حوله. وأضاف روكو: «أعتقد أن جملته هذه كانت لحظية ولكن لا أعرف ما هو قراره، عليه أن يفكر فيه، لا أعرف إذا كان القرار يتعلق بشهر ديسمبر (كانون الأول) أو يونيو (حزيران)، لا أعرف كيف سيكون مستقبله». وعضد تيفيز من احتمالات اعتزاله عدة مرات، وهو الأمر، الذي لم تتوقف الصحافة عن التكهن به منذ وقت طويل. وكان تيفيز أقرب للاعتزال المؤكد عن أي مرة أخرى قبل شهرين، بعد خروج بوكا من الدور قبل النهائي للنسخة الأخيرة من كأس ليبيرتادوريس. وبعد تنامي الشائعات حول اعتزاله في تلك الفترة، عقد المهاجم مؤتمرا صحفيا بدأه بمزحة عندما قال: «سأترك كرة القدم لأمارس الغولف». وعقب الضحكات، التي ضجت بها قاعة المؤتمر الصحفي، أكد تيفيز: «سأستمر مع بوكا حتى نهاية عقدي حتى لو جاء نابولي أو تشلسي للتعاقد معي».