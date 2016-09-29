﻿انريكي: حققنا فوزا مهما وتوران كان رائعا!

برلين – د ب أ: أكد لويس انريكي، مدرب برشلونة، أن فوز فريقه 2/1 على ملعب بروسيا مونشينجلادباخ كان أمرا جيدا للغاية لاستمرار النادي الكتالوني في المنافسة على لقب دوري الأبطال، كما أشاد بالأداء، الذي قدمه لاعبه التركي أردا توران.

وقال انريكي: «في الشوط الأول لم يكن الأداء على نحو ما نرغب، لكن سنحت لنا فرص محققة وهم أيضا استغلوا فرصهم، في الشوط الثاني تغيرت الأمور إلى الأفضل وحققنا فوزا جيدا للغاية». وتحدث عن التغييرات التي أجراها في الشوط الثاني، والتي أتت بثمارها: «غيرنا أسلوب اللعب لخلق مساحات أكبر في الملعب والدفع باللاعبين بين الخطوط مثل أردا توران ورافينيا، قاموا بالأمر على نحو جيد». وسجل توران هدف التعادل ونجح في تسريع إيقاع لعب فريقه، وقال انريكي: «أنا سعيد للغاية بأدائه، ليس من السهل القيام بما قدمه اليوم، إنه لاعب مهم للغاية». وأشار المدرب الأسباني إلى تعادل مانشستر سيتي 3/3 مع سيلتك، وقال: «هذا التعادل يشير إلى أن المنافسة ستكون قوية، لا يوجد فريق ضعيف، نحن نقوم بواجبنا ولا ننشغل بالآخرين».