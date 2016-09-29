﻿سيميوني: أتلتيكو قدم أفضل مباراة له على الإطلاق!

مدريد – د ب أ: أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد أن فريقه قدم واحدة من أفضل مبارياته أمام ضيفه بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني: «أشعر بأنني محظوظ كوني مدربا لهؤلاء اللاعبين، إنهم يلعبون بشغف والتزام كبير في كل مباراة بشكل يصعب تحقيقه، يضغطون جيدا في الأمام، لقد قدموا جهدا كبيرا في الوقت المناسب وفتحوا مجالا لتنفيذ الهجمات المرتدة». وأضاف: «الفريق كان قويا طوال 90 دقيقة، لعبنا أمام أحد أفضل الفرق في العالم، لقد كانت من أفضل المباريات، التي قدمناها منذ توليت تدريب أتلتيكو مدريد». وقلل المدرب الأرجنتيني من أهمية التكهنات، التي ترشح فريقه للفوز بدوري الأبطال، حيث قال: «ليس من الجيد أن نستبق الأحداث بهذا الشكل، لا يزال هناك الكثير، بالطبع مثل هذه النتائج تجعلنا في وضع جيد». وأعرب سيميوني عن امتنانه لأجواء ملعب «فيسينتي كالديرون»، معقل النادي الأسباني، وأضاف: «يجب ألا نقول لهم أي شيء (الجماهير) إنهم مندمجون مع الفريق، هذه اللحظات، التي يعيشها النادي لن تعود مرة أخرى، اتمنى أن نتمكن من الاستمرار».