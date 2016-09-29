﻿غوارديولا يشيد باستبسال لاعبيه رغم انتقاده البداية البطيئة

غلاسغو – رويترز: رغم سعادته بقدرة لاعبي فريقه على الاستبسال وعدم الاستسلام أكثر من مرة خلال التعادل 3-3 مع سيلتك الاسكتلندي، حث بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبي فريقه على إدراك أهمية البداية الجيدة.

وقال غوارديولا: «ربما يكون هذا درسا مفيدا لنا في المستقبل عن أهمية البداية الجيدة». وأضاف: «كان من الصعب علينا البدء في الشوط الأول وفي الشوط الثاني بعد اهتزاز شباكنا. وهذا هو سبب سعادتي الكبيرة بسبب رد فعل اللاعبين. ليس من السهل إحراز ثلاثة أهداف خارج ملعبك». وأكد غوارديولا «مع هذه المجموعة وهذا الفريق سنظل نقاتل حتى النهاية من أجل التأهل». وأشاد بابلو زاباليتا مدافع السيتي بقدرة لاعبيه على القتال وتعويض التأخر ثلاث مرات في أجواء حماسية في غلاسغو، قائلا: «القدرة على التعادل ثلاث مرات يظهر شخصية الفريق… لم يحالفنا الحظ عندما فشلنا في التهديف في نهاية المباراة». وسيحل السيتي متصدر الدوري الانكليزي بعد فوزه بأول ست مباريات وحصوله على العلامة الكاملة، ضيفا على توتنهام في مواجهة بين فريقين لم يعرفا طعم الهزيمة في الموسم الحالي يوم الأحد المقبل.