﻿برشلونة يفلت من كمين مونشنغلادباخ وسيلتك يكبح جماح السيتي وأتلتيكو يتفوق على البايرن

عواصم – د ب أ: حقق برشلونة انتصاره الثاني في بعدما قلب تأخره صفر/1 أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني إلى فوز 2/1 في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، التي شهدت تعادل سيلتك الاسكتلندي مع ضيفه مانشستر سيتي الانكليزي 3/3. وتربع برشلونة على صدارة المجموعة بست نقاط، بفارق نقطتين أمام السيتي الثاني، فيما حل سيلتك ثالثا بنقطة واحدة، وقبع مونشنغلادباخ في مؤخرة الترتيب بلا رصيد.

وتقدم الفريق الألماني بهدف عن طريق ثيودور هازارد في الدقيقة 34، قبل أن ينتفض برشلونة في الشوط الثاني بعدما سجل البديل أردا توران هدف التعادل في الدقيقة 65 بعد خمس دقائق فقط من نزوله للملعب، فيما أضاف جيرار بيكيه الهدف الثاني في الدقيقة 74.

ووضع سيلتيك حدا لسلسلة انتصارات مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الأسباني جوسيب غوارديولا بعدما فرض عليه التعادل 3/3. وتقدم سيلتك بهدف مباغت عن طريق موسى ديمبيلي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل فيرناندينيو للسيتي في الدقيقة 12. وعاد سيلتك للتقدم مجددا بعدما سجل رحيم ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20، قبل أن يصحح اللاعب نفسه خطأه بعدما أدرك التعادل للفريق الانكليزي في الدقيقة 28. وفي الشوط الثاني، واصل ديمبيلي تألقه بعدما سجل الهدف الثالث لسيلتك وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 47، فيما تعادل نوليتو للسيتي في الدقيقة 55.

أتلتيكو يوقف مسيرة البايرن

انتهت بداية بايرن ميونيخ المثالية للموسم تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي بعدما سجل يانيك كاراسكو هدفا في الشوط الأول منح أتلتيكو مدريد الفوز 1-صفر بملعبه في المجموعة الرابعة. وكان البايرن يسعى لتاسع فوز على التوالي بجميع المسابقات لكنه تعثر عندما سجل اتلتيكو في الدقيقة 35 هدف المباراة الوحيد. ووضعت النتيجة أتلتيكو على قمة المجموعة بست نقاط من مباراتين بفارق ثلاث نقاط عن البايرن الثاني. ويتساوى آيندهوفن وروستوف، اللذان تعادلا 2-2 في روسيا، ولكل منهما نقطة واحدة. وقال أنشيلوتي: «الهزيمة محزنة دائما. لا يرغب المرء ابدا في الخسارة. نحن في بداية الموسم. لا تزال لدينا فرصة لتصدر المجموعة ونحتاج إلى الفوز على اتلتيكو على ملعبنا لنفعل ذلك». وأخذ اتلتيكو، الذي هزم البايرن في قبل النهائي الموسم الماضي، زمام المبادرة عندما فقد تشابي الونسو الكرة في وسط الملعب ليسمح للفريق الاسباني بشن هجمة مرتدة. ومرر أنطوان غريزمان إلى كاراسكو أمام المرمى ليسدد الجناح البلجيكي كرة منخفضة بقدمه اليسرى في شباك الحارس مانويل نوير في الزاوية البعيدة. وكاد أتلتيكو يضاعف التقدم مع تبقي ست دقائق على النهاية لكن غريزمان سدد ركلة جزاء في العارضة بعد ارتكاب أرتورو فيدال مخالفة ضد فيليبي لويس داخل المنطقة. وكان فرناندو توريس خطيرا بعدما اصطدمت ضربة رأس له من مدى قريب بالقائم عقب ركلة ركنية. ولعب دورا في هدف اتلتيكو فضغط على الونسو ليفقد الكرة وهو ما سمح لغريزمان ببدء الهجمة المرتدة والتمرير إلى كاراسكو. وفي بداية الشوط الثاني أشرك أنشيلوتي آرين روبن وماتس هوملز ويوشوا كيميش. وكان بوسع غريزمان حسم اللقاء من نقطة الجزاء لكن اضاعته لم تؤثر كثيرا إذ صمد اتلتيكو أمام ضغط البايرن في النهاية لينتزع النقاط الثلاث.

وفي المباراة الأخرى، خيم التعادل 2/2 على لقاء روستوف مع آيندهوفن. وتقدم روستوف بهدف مبكر حمل توقيع ديميتري بولوز في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل دافي برويبر لآيندهوفن في الدقيقة 14. وواصل بولوز تألقه بعدما نجح في هز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثاني للفريق الروسي في الدقيقة 38، غير أن لوك دي يونغ أدرك التعادل لآيندهوفن في الدقيقة 45. وأهدر آيندهوفن فرصة حصد النقاط الثلاث بعدما أضاع لاعبه أندريس غواردادو ركلة جزاء في الدقيقة 57.

انتصاران لأرسنال وسان جيرمان

حصد أرسنال الانكليزي انتصاره الأول بالبطولة عقب فوزه 2/صفر على ضيفه بازل السويسري في المجموعة الأولى، التي شهدت أيضا فوز باريس سان جيرمان على مضيفه لودوغوريتس البلغاري 3/1.

وتصدر سان جيرمان بأربع نقاط، متساويا مع أرسنال، الثاني، فيما تجمد رصيد رازغراد وبازل عند نقطة واحدة في المركزين الثالث والرابع. وفي العاصمة البريطانية لندن، سجل ثيو والكوت الهدفين الأول والثاني لارسنال في الدقيقتين السابعة و26. وحقق سان جيرمان فوزا ثمينا ومستحقا على لودوغوريتس، حيث بادر الفريق البلغاري بالتسجيل في الدقيقة 16 عن طريق ناتانايل، قبل أن يتعادل بليس ماتويدي في الدقيقة 41، وأضاف أديسون كافاني الهدف الثاني في الدقيقة 56، قبل أن يهدر كوزمين موتي ركلة جزاء للفريق البلغاري في الدقيقة 59. وجاء عقاب سان جيرمان سريعا، بعدما سجل كافاني الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 60.

نابولي يقسو على بنفيكا

عزز نابولي الإيطالي موقعه في صدارة المجموعة الثانية إثر فوزه المستحق 4/2 على ضيفه بنفيكا البرتغالي، تعادل بشكتاش التركي مع ضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدف لمثله. وتصدر نابولي المجموعة بست نقاط، فيما جاء بشكتاش في المركز الثاني برصيد نقطتين، واحتل دينامو كييف المركز الثالث بنقطة، بفارق الأهداف أمام بنفيكا متذيل الترتيب.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نابولي بهدف عن طريق ماريك هامسيك في الدقيقة 20. وفي الشوط الثاني، أضاف دريس ميرتينز الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 51، قبل أن يضيف أركاديوز ميليك الهدف الثالث في الدقيقة 54 من ركلة جزاء. وعاد ميرتينز لهز الشباك مرة أخرى بعدما أضاف الهدف الرابع لنابولي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 58، قبل أن يسجل غونكالو غيوديش الهدف الأول لبنفيكا في الدقيقة 71، ثم سجل ادواردو سالفيو الهدف الثاني لبنفيكا في الدقيقة 86. وفي المباراة الأخرى، فرض التعادل 1/1 نفسه على لقاء بشكتاش مع دينامو كييف. وتقدم الفريق التركي بهدف ريكاردو كواريزما في الدقيقة 29، فيما تعادل فيكتور تزيغانكوف لكييف في الدقيقة 65.