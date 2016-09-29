﻿أكثر من 26 مليون شخص في أوروبا فوق الـ 80

بروكسل ـ الأناضول: أعلن معهد الإحصاءات الأوروبية (يوروستات)، أن عدد السكان، الذين تجاوزا سن الـ 80 في دول الاتحاد الأوروبي، بلغ 26 مليونًا و761 ألفًا و655 شخصًا، في 2015.

جاء ذلك في بيان صادر عن المعهد، الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، أوضح فيه وجود 26 مليون مسن فوق الـ 80، في مجموع 28 دولة في الاتحاد الأوروبي يبلغ إجمالي نفوسها 510 ملايين.

وأفاد البيان بأن 4 ملايين و544 ألفًا و298 شخصًا في ألمانيا، تجاوزت أعمارهم الـ 80 عامًا، في حين أن عددهم في إيطاليا بلغ 3 ملايين و977 ألفًا و449 شخصًا، وفي فرنسا 3 ملايين و850 ألفًا و802، وفي بريطانيا 3 ملايين و93 ألفًا و13 شخصًا.

وحسب معطيات يوروستات فإن متوسط عمر الإنسان يرتفع في أوروبا، وتشير معطيات 2005 إلى أن عدد السكان الذين تجاوزت أعمارهم الـ 80 عامًا في الاتحاد الأوروبي كان يبلغ 4٪، غير أن معطيات 2015 تفيد بأن هذا المعدل ارتفع إلى 5.3٪ أي أن من بين كل 20 أوروبيًا هنالك مسن فوق الثمانين.

وتصدرت إيطاليا دول الاتحاد في نسبة عدد سكانها المتجاوز سنهم الـ 80 عامًا، التي بلغت 6.5٪ من مجموع سكانها، تبعتها اليونان بنسبة 6.3 ٪ ثم إسبانيا بـ 5.9٪ وفرنسا بـ 5.8٪.

وتشكل الإناث ثلثي المسنين ممن تجاوزت أعمارهم سن الـ 80 في دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب معطيات المعهد فإن معدلات الشيخوخة في تركيا منخفضة عن معدلات أوروبا، حيث أن عدد المسنين ممن هم فوق الثمانين عامًا، بلغ مليونًا و315 ألفًا و845 شخصًا، مما يشكل 1.7٪ من مجموع عدد السكان.