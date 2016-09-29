﻿بعد مطاردة 12 عاما… مركبة الفضاء الأوروبية «روزيتا» تلتقي بمذنّبها

باريس ـ الأناضول: مركبة «روزيتا» الفضائية، التي أطلقت قبل 12 عاما، لبلوغ آخر مراحل مهمتها، حطّت على سطح مذنب «تشوري» الذي تطارده منذ إطلاقها في 2004.

وقال رئيس قسم العمليات العلمية لبعثات النظام الشمسي في وكالة الفضاء الأوروبية (مطلقة المركبة) جيرهارد شويهم، إن «ما سيحدث ليس سوى نهاية مرحلة تشغيلية تحطّ المركبة خلالها على المذنّب» وأن ذلك لا يعني أبدا نهاية المهمة الفضائية، وإنما يؤشر لبداية مرحلة استكشافية جديدة.

وانطلقت مطاردة «روزيتا» لمذنّــــب «تشــــوري شـــوريموف- غيرازيمنكو» في الــــثاني من مارس/ آذار 2004، مــــن منصّة الإقـــلاع فــــي «غويانا» الفرنســـية، التابعــــة لوكــــالة الفضــــــــاء الأوروبية، بواســـطة الصاروخ «آريان 5».

وفي 6 من أغسطس/ آب 2014 وصل المسبار بالقرب من مذنّب «تشوري» وتموضع في مدار حوله. وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، انفصل مسبار «فيله» عن المركبة الفضائية «روزيتا» وهبط على سطح المذنّب بغرض إجراء بعض التحليلات والأبحاث حول خواصه الكيميائية والفيزيائية وإرسال المعلومات إلى الأرض.

وبالنسبة لـ «شويهم» وهو أيضا المدير السابق لبعثة «روزيتا» حتى تقاعده في مارس/ آذار الماضي، فإن دور «روزيتا» للهبـــــوط على سطح المذنب في آخر محطاتها قبل الوداع، أي قـــــبل تلاشيها، كان أمس معتـــبرا أن مهـــمة «روزيتا» مهّدت الطريق من أجــــل فهم أفضل للمذنبـــات، كما قامت بإجراء تجارب غير مسبوقة في هذا الصدد.

وعن الهدف المحوري لمهمة المركبة الفضائية الأوروبية، أشار شويهم إلى أنه «يكمن في فهم تركيبة المذنّب، ومعرفة ما إذا كان يحتوي على العناصر نفسها التي كانت وراء إنشاء كوكبنا منذ 4.6 مليار سنة» لافتا إلى أن «المذنّبات تحتوي في الواقع على المواد الأكثر بدائية في النظام الشمسي».