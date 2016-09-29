﻿ قطار يقتحم محطة في ولاية نيوجيرسي

نيويورك ـ رويترز: ذكرت عدة تقارير إعلامية أن قطارا اقتحم محطة هوبوكن في ولاية نيوجيرسي الأمريكية صباح أمس بالتوقيت المحلي مشيرة إلى أنباء عن وقوع إصابات.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين من الشرطة المحلية أو خدمة الإطفاء أو هيئة المواصلات في نيوجيرسي للحصول على تعقيب.

ونشر عدد من المسافرين صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر انهيار جزء من سقف المحطة.

وقالت هيئة المواصلات في نيوجيرسي على «تويتر» إن العمل توقف في المحطة جراء الحادث.