﻿العودة للمدارس تزيد مخاطر تعرض الأطفال لارتجاج في المخ

واشنطن ـ رويترز: تشير دراسة أمريكية إلى أن عودة الأطفال للمدارس تزيد من مخاطر تعرضهم لارتجاج في المخ إلى مثليها خلال عطلة الصيف.

ويفيد تحليل للمطالبات بتغطية تكاليف الرعاية الصحية أن معدل الإصابة بارتجاج في المخ يزيد إلى سبعة في الألف بين الصبيان الذين تتراوح أعمارهم بين عشر سنوات و19 سنة مع العودة للمدارس بالمقارنة مع 2.9 في الألف في العطلة الصيفية.

ويزيد معدل إصابة البنات من الفئة العمرية ذاتها إلى 3.7 في الألف في الخريف من 1.9 في الألف في الصيف.

ويقول الطبيب ترنت هايوود كبير المسؤولين الطبيين في اتحاد جمعيات بلو كروس وبلوشيلد ومقره شيكاجو، والذي يضم 36 شركة مستقلة للرعاية الصحية، إن الدراسة لم تبحث في أسباب زيادة معدلات الإصابة لكن الأمر ربما يتعلق بأنواع الرياضات التي يمارسها الأطفال في هذا الوقت من العام.

وقال «فصل الخريف يرتبط برياضات تعتمد على الاشتباك مثل كرة القدم وكرة القدم الأمريكية وهوكي الجليد التي تعرض اللاعبين بدرجة أكبر لاحتمالات الإصابة بإصابات طفيفة في المخ».

وأضاف «من المهم أن يدرك المدربون وأولياء الأمور إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن الخوذات والأردية الخاصة بهذه الرياضات تقلل من احتمال التعرض لارتجاج في المخ».