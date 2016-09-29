السعودية تحذّر من “العواقب الوخيمة” لقانون أميركي يتيح ملاحقتها في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر





الرياض- أ ف ب – حذرت السعودية الخميس من “العواقب الوخيمة” التي قد تنتج عن قرار الكونغرس الأميركي تبني قانون يجيز ملاحقة الرياض على خلفية اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم الخارجية السعودية قوله إن هذا القانون يشكل “مصدر قلق كبير”، داعياً “الكونغرس الأميركي الى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب” على هذا القانون على العلاقات بين البلدان.

وعطّل الكونغرس الأميركي للمرة الاولى في عهد باراك أوباما الاربعاء فيتو رئاسياً وأصدر قانوناً يسمح لأقارب ضحايا 11 ايلول/سبتمبر بمقاضاة السعودية، في نكسة للرئيس الذي حاول بكل قوته وأد هذا التشريع لأنه يرى فيه خطراً على الأمن القومي.

وأشار المتحدث باسم الخاريجة السعودية إلى أن هذا القانون “يضعف الحصانة السيادية للبلدان” ما من شأنه “التأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة”.

وأوضح المصدر أن هذا القانون لاقى “معارضة العديد من الدول”، آملاً في أن “تسود الحكمة”.

ويشير خبراء إلى أن السعودية التي شعرت بأنها “طعنت في الظهر” قد تتخذ تدابير بينها تقليص التعاون مع واشنطن خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب.