كلينتون تقول إن ترامب انتهك فيما يبدو القانون الأمريكي بشأن كوبا





شيكاجو- رويترز- قالت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون اليوم الخميس إن منافسها الجمهوري دونالد ترامب ربما يكون انتهك القانون الأمريكي بما تردد عن محاولته القيام بأعمال تجارية في كوبا.

وأضافت كلينتون للصحفيين على متن طائرة حملتها “علمنا اليوم بشأن جهوده للقيام بأعمال تجارية في كوبا، وهو فيما يبدو انتهاك للقانون الأمريكي، ويخالف على وجه الخصوص السياسة الخارجية الأمريكية، وقد ضلّل على نحو مستمر المواطنين بردّه على سؤال بشأن ما إذا كان يحاول القيام بأعمال تجارية في كوبا”.