صحيفة أميركية محافظة تتلقى تهديدات بسبب دعمها كلينتون

لوس انجليس- أ ف ب- تلقت صحيفة “اريزونا ريبابليك” المحافظة تهديدات، وشهدت موجة إلغاء اشتراكات بأعدادها، بسبب دعمها المرشحة الديموقراطية الى البيت الابيض هيلاري كلينتون، حسبما قال موظف في الصحيفة الخميس لـ “وكالة فرانس برس″.

وأعلنت الصحيفة التي تتخذ من فينيكس (جنوب غرب الولايات المتحدة) مقراً، في افتتاحيتها الثلاثاء، أنها اختارت المرشحة الديموقراطية، وذلك للمرة الاولى منذ تأسيسها عام 1890.

واعتبرت أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب لا يمثل القيم المحافظة، وأنه غير مؤهل ليكون رئيساً.

وأشارت هيئة تحرير الصحيفة إلى أن كلينتون هي “الخيار الافضل”، رغم أنها لا تخلو من العيوب.

وأوضح فيل بواس المسؤول عن افتتاحيات الصحيفة أن عدداً من القراء الغاضبين بعثوا رسائل الى الصحيفة، وأن كثيرين منهم الغوا اشتراكهم بها.

لكنه أكد أن مسؤولي الصحيفة لا يندمون على شيء. وقال لـ “فرانس برس″ “نحن نعلم أن هذا خيار وقرار مسؤول”.

واضاف أن الصحيفة تلقت تهديدات عبر الهاتف، بما في ذلك التهديد بالقتل، لكنه لم يذكر تفاصيل.

واعتبر انه ما من شك في أن القراء المعتادين على افتتاحيات الصحيفة لم يستغربوا دعمها لهيلاري كلينتون.

وأردف بواس “منذ نحو سنة، بدأنا اتخاذ مواقف” حيال قطب العقارات بسبب سلوكه أثناء الحملة الانتخابية “والذي بدا لنا تسلطياً”.

وتابع “بدأنا التحذير (…) من أن ما يقوله هذا الرجل خطير”.

ورفضت صحف أخرى ذات توجه جمهوري أيضا الدعوة الى التصويت لترامب واختارت منافسته، ومن بين تلك الصحف تحديدا صحيفة “سينسيناتي انكوايرر” في ولاية اوهايو (شمال)، والتي بعد ان كانت داعمة للجمهوريين على مدى نحو قرن، كتبت الأسبوع الماضي ان “ترامب يشكل خطرا واضحا وقائما لبلدنا”.

أما صحيفة “دالاس مورنينغ نيوز″ فكسرت التقليد أيضاً بعد 75 عاماً، ودعت الى التصويت لكلينتون، واصفة إياها بأنها “المرشحة الجدية الوحيدة”.

وشهدت هاتان الصحيفتان أيضا الغاء اشتراكات بأعدادهما.