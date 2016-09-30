ميركل الزعيمة الأجنبية المفضلة لدى كلينتون وترامب

شيكاغو- أ ف ب- أعلن كل من المرشحة الديمقراطية الى البيت الابيض هيلاري كلينتون ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب أن الزعيم الأجنبي المفضل لديهما هو المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وقالت كلينتون “أنا أقدر العديد من القادة الأجانب، وانغيلا ميركل هي واحدة من المفضلين لدي”. واضافت “لقد كانت زعيمة قوية للغاية خلال فترة صعبة في أوروبا (وهي مرحلة) كانت لها بالطبع آثار على بقية العالم”.

وكانت المرشحة الديمقراطية تجيب على اسئلة الصحافيين في شيكاغو، بعد ان كان المرشح المستقل لانتخابات الرئاسة الامريكية غاري جونسون قد عجز عن تسمية أي رئيس أجنبي.

وصمت جونسون قرابة دقيقة كاملة اثناء مقابلة مع قناة “ام اس ان بي سي” الاربعاء عندما سأله صحافي تسمية من يفضل من القادة الاجانب.

وفرص جونسون للوصول إلى البيت الابيض ضئيلة جدا لكنه قد يحرم المرشحة الديمقراطية من الاصوات الحاسمة في كولورادو وغيرها من الولايات الرئيسية في الانتخابات الرئاسية في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقالت كلينتون انها “معجبة” بطريقة حكم ميركل “وثباتها في أزمة اليورو وشجاعتها في مواجهة أزمة اللاجئين”.

وذكرت بأنها تعرف ميركل منذ تسعينات القرن الماضي وبأنها “أمضت الكثير من الوقت معها”. وقالت للصحافيين “آمل أن تتاح لي فرصة العمل معها في المستقبل. لكن يمكننا الحديث عن الكثير من الزعماء الآخرين يوما ما اذا اردتم ذلك”.

وعندما طرح عليه السؤال نفسه، قال ترامب إن ميركل هي الزعيمة الاجنبية المفضلة لديه، علما انه انتقدها مرارا في الأشهر الأخيرة على خلفية أزمة اللاجئين.

وقال لقناة “نيو انغلاند كايبل نيوز″ الامريكية “اعتقد أن ميركل هي بالفعل قيادية كبيرة على الساحة الدولية”، لكنه اضاف أن سببت له “خيبة كبيرة” بسبب أزمة الهجرة.