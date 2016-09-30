أوباما يصل إلى إسرائيل للمشاركة في جنازة بيريز

تل ابيب- أ ف ب- وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما صباح الجمعة إلى تل ابيب للمشاركة في جنازة الرئيس الاسرائيلي السابق شيمون بيريز، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.

وحطت الطائرة الرئاسية التي تقل ايضا وزير الخارجية الامريكي جون كيري بعيد الساعة الثامنة في مطار بن غوريون الذي يبعد نحو عشرة كيلومترات إلى الشرق من تل ابيب.

وستشكل جنازة حائز جائزة نوبل للسلام بعد توقيع اتفاقات اوسلو مع الفلسطينيين، على ما يبدو تجمعا استثنائيا لرؤساء دول وحكومات ووزراء ودبلوماسيين وشخصيات رسمية اخرى.

وبالاضافة إلى أوباما، سيحضر الجنازة الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند والالماني يواكيم غازك وملك اسبانيا فيليبي السادس وولي العهد البريطاني الامير تشارلز وكذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس القيادي العربي الوحيد بهذا المستوى الذي سيشارك في التشييع.

لم تشهد اسرائيل أي جنازة على مستوى دولي مماثل منذ جنازة رئيس الوزراء السابق اسحق رابين عام 1995 الذي اغتيل على يد ناشط في اليمين المتطرف معاد لاتفاق اوسلو الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وتتحدث الشرطة الاسرائيلية عن عملية غير مسبوقة حشد لها ثمانية آلاف شرطي، بينما اعلن جهاز الامن الداخلي المكلف حماية الشخصيات نشر المئات من عناصره.

سجي جثمان بيريز لأكثر من 12 ساعة الخميس أمام مقر الكنيست في القدس ليتاح للاسرائيليين القاء النظرة الاخيرة عليه.