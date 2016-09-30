اولى العمليات الجوية من حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول ضد تنظيم الدولة

على متن حاملات الطائرات شارل ديغول- أ ف ب- اقلعت مقاتلات من حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول الجمعة لتنفيذ عمليات ضد تنظيم الدولة الاسلامية تمهيدا لمعركة استعادة الموصل، معقل الجهاديين في العراق كما اعلن ضابط على متن السفينة.

وذكر مصور من وكالة فرانس برس أن ثماني طائرات رافال اقلعت حوالى الساعة الثامنة (05,00 ت غ) من السفينة في شرق المتوسط. وهي ثالث مهمة لحاملة الطائرات شارل ديغول ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي تقوده الولايات المتحدة منذ شباط/ فبراير 2015.