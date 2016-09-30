الخارجية الأمريكية تطلب من عائلات دبلوماسييها مغادرة الكونغو الديمقراطية

واشنطن- أ ف ب- اعلنت وزارة الخارجية الامريكية الخميس أن الولايات المتحدة امرت عائلات طاقمها الدبلوماسي الامريكي الذي يعمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمغادرة هذا البلد بسبب تصاعد العنف فيه.

وقالت الخارجية الامريكية في بيان ان “خطر حدوث اضطرابات في كينشاسا ومدن اخرى كبيرا جدا”. واضاف النص “بسبب تدهور الوضع الأمني، تلقى افراد عائلات الطاقم الحكومي الامريكي امرا بمغادرة البلاد اعتبارا من 29 ايلول/ سبتمبر”.

واشارت إلى أن “حوادث عنيفة مرتبطة بالعملية الانتخابية وقعت في 19 و20 ايلول/ سبتمبر بين قوات الامن ومتظاهرين واسفرت عن قتلى واضرار”.

واشارت إلى أن “البنى التحتية السيئة جدا للنقل والشروط الامنية السيئة تمنع السفارة الامريكية من تقديم خدمات قنصلية خارج كينشاسا”.

وقررت وزارة الخزانة الامريكية الاربعاء تجميد ممتلكات جنرالين في الشرطة والجيش في الكونغو الديمقراطية لدورهما في قمع “الحريات والحريات السياسية للشعب الكونغولي” والعراقيل امام العملية الديموقراطية في البلاد.

وقتل 32 شخصا بحسب الشرطة و50 الى 100 بحسب المعارضة في كينشاسا في 19 و20 ايلول/ سبتمبر، في مواجهات على هامش تظاهرة نظمتها المعارضة قبل ثلاثة اشهر من انتهاء ولاية كابيلا للمطالبة برحيله في 20 كانون الاول/ ديسمبر.

ويحظر الدستور على كابيلا الذي يتولى السلطة منذ عام 2001 ان يترشح مجددا، لكنه لا يظهر اي بوادر حول رغبته في التخلي عن منصبه. ويبدو ان اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها سيكون مستحيلا.