رئيس الفلبين يشبه نفسه بهتلر في حربه ضد تجارة المخدرات

مانيلا- د ب أ- شبه رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي نفسه بالزعيم النازي أودلف هتلر، قائلا إنه سيكون “سعيدا” لو قتل الملايين من مدمني المخدرات في البلاد.

وقال دوتيرتي إن بعض منتقديه يصفونه بأنه “ابن عم هتلر” بسبب الحملة الدموية التي يشنها ضد تجارة المخدرات في البلاد، دون أن يتحققوا من مدى خطورة هذه المشكلة في الفلبين.

وأضاف رئيس الفلبين في كلمة لدى عودته من فيتنام إلى مانيلا أن “هتلر قتل ثلاثة ملايين يهودي، والآن هناك ثلاثة ملايين مدمن مخدرات في الفلبين، وسوف يسعدني أن أقتلهم”.

واستطرد قائلا: “على الأقل لو كان ألمانيا لديها هتلر، فإن الفلبين لديها..” ثم أشار إلى نفسه.

وقتل 1247 شخصا يشتبه بضلوعهم في جرائم مخدرات خلال عمليات للشرطة بالفلبين منذ مطلع تموز/ يوليو الماضي حتى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، كما تحقق الشرطة في 1721 جريمة قتل أخرى ارتكبت خلال نفس الفترة.