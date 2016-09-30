بدء مراسم جنازة بيريز بحضور دولي لافت وإجراءات أمنية مشددة

القدس المحتلة- الأناضول- بدأت في القدس المحتلة، صباح الجمعة، مراسم دفن الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز، وسط مشاركة دولية واسعة وإجراءات أمنية مشددة.

وكانت مواكب الرؤساء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والوزراء وممثلي الدول وصلت إلى “جبل هرتسل” في القدس حيث تجري مراسم الدفن التي تبثها قنوات التلفزة الإسرائيلية على الهواء مباشرة ويتابعها مراسل الأناضول.

وبرز من بين المشاركين في تشييع الجثمان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية المصري سامح شكري الذين جلسا في الصف الأول إلى جانب بعضهما البعض.

ومن بين الوفود الغربية برز الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وبدأت المراسم بعد وصول الجثمان إلى مكان تجمع القادة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت نشر الآلاف من عناصرها لتأمين الجنازة وسلامة القادة والمسؤولين المشاركين في الجنازة.

وتوفي بيريز الأربعاء بعد نقله إلى المستشفى قبل أسبوعين، إثر إصابته بجلطة دماغية.