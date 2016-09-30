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مقتل ستة مسلحين خلال عملية أمنية في شمال تركيا

Sep 30, 2016

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اسطنبول- د ب أ- قتل ستة مسلحين في مواجهات مع قوات الامن التركية الليلة الماضية في ولاية أوردو شمال البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة “الاناضول” التركية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن حاكم أوردو عرفان بلقانلي أوجلو قوله صباح الجمعة إن قوات الأمن التي تجري عملية أمنية بالولاية تمكنت الليلة الماضية من تحديد مواقع مجموعة من المسلحين في منطقة “مسعودية”، ولدى طلب قوات الأمن منهم التوقف بادروا بإطلاق النار ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح بين الطرفين أسفر عن مقتل 6 مسلحين.

وأضاف أنه يُعتقد أن القتلى كانوا ضمن مجموعة مسلحة قتلت ثلاثة جنود أتراك في منطقة “مسعودية”، في 31 تموز/ يوليو الماضي.

وذكر أوجلو أن العمليات الأمنية ستستمر في المنطقة، مشيرا إلى أن المسلحين يستخدمون هذه المنطقة، كممر للعبور.

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