معارك شرسة بين الجيش السوري ومقاتلي المعارضة شمالي مدينة حلب

بيروت- رويترز- قالت مصادر من طرفي الصراع في سوريا إن معارك شرسة دارت الجمعة بين القوات الحكومية السورية ومقاتلي المعارضة شمالي مدينة حلب وذلك بعد أسبوع من بدء هجوم للجيش السوري لاستعادة السيطرة على المدينة بالكامل بدعم من روسيا.

وحققت القوات الحكومية السورية تقدما كبيرا الخميس شمالي حلب بالسيطرة على مخيم حندرات للاجئين الذي يقع على بعد كيلومترات قليلة عن المدينة. وقدمت المصادر تقارير متضاربة عن نتيجة معارك اليوم الجمعة.

وقال تلفزيون المنار التابع لجماعة حزب الله اللبنانية الجمعة إن الجيش السوري وحلفاءه أحكموا سيطرتهم على حندرات ومستشفى الكندي المجاور ويواصلون التقدم.

لكن مصدرا كبيرا من المعارضة نفى سيطرة الحكومة على منطقة مستشفى الكندي قائلا إن المعارك لا تزال مستمرة.