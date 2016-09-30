الجيش اليمني يسيطر على مواقع هامة قرب “باب المندب”

عدن- الأناضول- قال ناطق باسم المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي”، الجمعة، إن القوات الحكومية تمكنت من استعادة مواقع هامة في منطقة “كهبوب” الاستراتيجية المحاذية لمضيق باب المندب، غرب محافظة عدن جنوب اليمن.

وذكر الناطق، في جبهة كهبوب، أحمد عاطف الصبيحي، للأناضول، أن “عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، استطاعت، في وقت متأخر من مساء الخميس، إحكام قبضتها على خمسة مواقع هامة، سيطر عليها الحوثيون وقوات صالح”.

وأكد عاطف، في تصريحه مقتل عدد من “الحوثيين”، والقوات الموالية لها، وإصابة آخرين لم يحدد عددهم، مضيفا أنه شوهدت سيارات وعربات تابعة “للحوثيين وصالح”، وهي تنتشل القتلى وتنقل الجرحى.

وأضاف: “تمت السيطرة على مواقع هامة تحصنت الجماعات الحوثية بداخلها، تطل مباشرة على الممر المائي (مضيق باب المندب) الواقع على طريق التجارة العالمية (يربط خليج عدن بالبحر الأحمر، ومن خلاله تمر السفن القادمة من المحيطين الهادي والهندي إلى البحر البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس)”.

وأشار إلى أن “مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من دبابات ومدافع، تم استخدامها في المعركة وبمساندة طيران التحالف العربي بقيادة السعودية”.

وتشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، ومسلحي “الحوثي” وقوات “صالح”، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات عاجلة.