وفاة شخصين وإصابة 15 جراء حريق هائل في مستشفى بألمانيا

بوخوم- د ب أ- لقي شخصان حتفهما وأصيب 15 آخرون في حريق شب بمستشفى في بلدة بوخوم غربي ألمانيا، حسبما ذكرت إدارة الإطفاء المحلية الجمعة.

واندلع الحريق في إحدى غرف مستشفى برجمانشيل الجامعي في ساعة مبكرة من صباح الجمعة وانتشر بسرعة كبيرة في الطوابق السابع والثامن والتاسع في البناية، حسبما أفاد مسئول بإدارة الاطفاء المحلية يدعى جوتفريد فينجلر شولتس.

وذكر مدير المستشفى توماس شيلدهاور أن الحريق أودى بحياة مريضين كانا يرقدان في غرفتين متجاورتين بالطابق السادس، مضيفا أن أربعة من المصابين نقلوا جوا على متن مروحيات إلى مدينتي أخن وفيسبادن لتلقي العلاج.

وقال شهود عيان إن النيران أتت على الطابق العلوي من المبنى المتعدد الطوابق، ولم يحدد مسئولون بالمستشفى مدى إمكانية ترميم الطابق من أجل استخدامه مرة أخرى.

ويكافح نحو 165 من رجال الاطفاء من أجل إخماد الحريق، وقال فينجلر شولتس أن عملية الإطفاء سوف تتواصل على مدار اليوم، فيما سيجري استقدام رجال إطفاء آخرين من مختلف أنحاء المنطقة.

وقال إريك أيزكيرش عمدة مدينة بوخوم إنه تم إجلاء 126 شخصا من المستشفى خلال الليل، وإن بعض المرضى الذين لم يصابوا في الحريق تم التصريح لهم بالخروج من المستشفى لتوفير أماكن لبعض الذين أصيبوا في الحريق.

ولم يتضح بعد سبب الحريق. ويعد المستشفى، الذي يضم 650 سريرا، واحدا من أكبر المستشفيات في المنطقة.