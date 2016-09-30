حقيقة وفاة الممثل الأمريكي براد بيت

لندن ـ انتشرت في اليومين الأخيرين شائعات تفيد بوفاة الممثل الأمريكي براد بيت، لكن تبين أن هذه الشائعات ما هي إلا فيرويس إلكتروني قاتل لأي جهاز تلفون أو كمبيوتر أو أي أجهزة ذكية أخرى تتعرض له.

وقد حذر موقع فيسبوك مستخدميه من خطر النقر على ما يسمى بتقرير “Fox News ” الذي يظهر على شكل أخبار عاجلة عن وفاة براد بيت، حيث أنه في حال إدخال المعلومات المطلوبة لفتح التقرير سيتم قرصنة حسابك من خلال السيطرة على كلمة السرّ ومن تم تفقد التحكم فيه.

ويُذكر أن القراصنة يستغلون قضية طلاق براد بين وأنجلينا جولي التي استحوذت على اهتمام الجمهور بشكل كبير حتى يحققوا أهدافهم للسيطرة على حسابات عدة.

فإذا كنت ممن سقطوا ضحية هذا الفيروس الخبيث، يقترح فيسبوك تغيير كلمة السر الخاصة بك على الفور وتشغيل الماسح الضوئي في البرامج الضارة.