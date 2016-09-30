بذبح الخرفان والمناسف… هكذا احتفلت زين كرزون بعد الإفراج عنها

عمان ـ نشرت الناشطة بمواقع التواصل الاجتماعيّ، الاردنية زين كرزون، صوراً تُظهر فرحتها بعد الافراج عنها من سجن جويدة، الخميس، بعد توقيفها لمدة اسبوع بتهمة القدح والذم، إثر شكوى رفعت ضدها من قبل أشخاص، بعد نشرها مقاطع فيديو قيل إنها تسيء للمجتمع الأردني.

وشاركت زين محبيها ومتابعيها صور الاحتفال بخروجها، حيث استقبلتها عائلتها بالورود والشوكولا التي ملأت كل أرجاء المنزل، إضافة إلى ذبح الخرفان.

ونشرت زين أيضًا صورًا من المنسف الأردني التقليدي، الذي يعد رمزا للمناسبات الاحتفالية.

وقرر المدعي العام شمال العاصمة الأردنية عمّان، الخميس الإفراج عن زين كرزون بكفالة مالية.

وأوقفت زين كرزون وهي شقيقة الفنانة ديانا كرزون، أثناء عودتها من رحلة سفر عبر مطار الملكة علياء الدولي، بتهمة القدح والذم، إثر شكوى رفعت ضدها من قبل أشخاص، بعد نشرها مقاطع فيديو قيل إنها تسيء للمجتمع الأردني.