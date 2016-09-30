تشخيص حالة اثنين من الاطفال حديثي الولادة في تايلاند بأنها إصابة بصغر الرأس المتعلق بفيروس زيكا

بانكوك – د ب أ – أكدت وزارة الصحة التايلاندية الجمعة، أنه تم تشخيص حالة اثنين من الاطفال حديثي الولادة على أنهما يعانيان من صغر الرأس المرتبط بفيروس زيكا، للمرة الاولى في جنوب شرق آسيا.

وقالت الوزارة إن ثلاثة من الاطفال حديثي الولادة، الذين يعانون من صغر الرأس وهو عيب يعاني منه الطفل عند الولادة، حيث يكون الرأس صغيراً بشكل غير طبيعي، يخضعون لمراقبة طبية وثيقة في أحد المستشفيات.

وذكر براسيرت تونجشاروين، المستشار بإدارة السيطرة على الامراض “تأكد أن اثنين من الرضع الثلاثة الذين يعانون من صغر الرأس مصابون بمرض متعلق بزيكا”.

وينتشر زيكا أساساً من خلال البعوض وهؤلاء المصابون يعانون من أعراض شبيهة بالانفلونزا.

وبينما معظم المرضى الذين يعانون من زيكا يتعافون سريعاً، إلا أن الفيروس يمكن أن يسبب تشوهات في الدماغ في الاطفال الذين لم يولدوا بعد، بالاضافة إلى اضطرابات عصبية.

وأصدرت المراكز الامريكية للسيطرة على الامراض والوقاية منها الخميس، تحذيراً من السفر للنساء الحوامل في الولايات المتحدة بعدم السفر إلى 11 دولة بجنوب شرق آسيا، من بينها تايلاند.