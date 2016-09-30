انفجار عبوة ناسفة غرب العاصمة العراقية

العراق - الاناضول – قتل مدنيان اثنان في تفجير عبوة ناسفة بقضاء أبو غريب غربي العاصمة العراقية، الجمعة، وفق ضابط شرطة.

وقال الملازم أول زهير الجبوري، إن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم على مقربة من سوق شعبي في قرية خان ضاري بقضاء ابو غريب غربي بغداد.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وأصيب 11 آخرين بجروح.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير، لكن العاصمة العراقية عرضة لهجمات شبه يومية، يشنها في الغالب عناصر “الدولة” عبر سيارات مفخخة وانتحاريين وعبوات ناسفة مما يوقع قتلى وجرحى معظمهم مدنيون.

وكثف مسلحو تنظيم الدولة هجماتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع انحسار نفوذهم على الأرض في شمالي وغربي البلاد.

وتقول بغداد إنها ستهزم التنظيم في أرجاء العراق قبل نهاية العام الجاري.