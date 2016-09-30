توتي: روما يستطيع الوصول لأبعد مدى هذا الموسم

روما ـ يرى فرانشيسكو توتي، قائد فريق روما وهدافه التاريخي، أنه يمر بحالة فنية وبدنية لم يشعر بها عندما كان في الـ 25 من عمره، وذلك بعد إتمامه عامه الـ 40 قبل أيام قليلة.

وقال توتي، في تصريحات تلفزيونية لشبكة سكاي سبورت “سعداء بالأداء والفوز برباعية على أسترا جورجيو خاصة وأن الأداء كان جماعياً وممتعاً وبعد هزيمة قاسية من تورينو في الدوري”.

وأضاف توتي “نحن فريق قوي يستطيع الوصول لأبعد مدى هذا الموسم وتخطي العثرات التي حدثت خلال الفترة الماضية “.

وعن اختيار 90% من الجمهور له كرجل المباراة الأول، أوضح توتي “بالتأكيد أمر يسعدني فهو يعني ببساطة أنني قدمت مباراة جيدة. أشعر بحالة فنية وبدنية رائعة لم أكن عليها حتى عندما أتممت عامي الـ 25. جسدي لم يشعر بالتعب بعد الركض لمدة 90 دقيقة”.