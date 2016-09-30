رودجرز: موسى ديمبلي خليفة دروجبا

لندن ـ أشاد برندان رودجرز، المدير الفني لفريق سيلتك الاسكتلندي، بمهاجم الفريق موسى ديمبلي، متوقعًا أن يكون مهاجمًا قويًا مثل الإيفواري دروجبا أسطورة نادي تشيلسي.

وشارك ديمبلي في تحقيق التعادل أمام مانشستر سيتي الأربعاء الماضي، حيث سجل هدفين، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 3-3.

وقال رودجرز، خلال تصريحات نقلها موقع فور فور تو “لقد عملت مع دروجبا في تشيلسي، وأعتقد أن موسى مثله”.

وأضاف “دروجبا انضم لتشيلسي وعمره 24 عامًا، وموسى أصبح في العشرين من عمره ولا زال صغيرًا”.

وأوضح رودجرز “أرى أن موسى خاض مواجهات كبيرة فهو حقًا يلمع في اللقاءات الخاصة”.

وتابع مدرب سيلتك “أعتقد أنه قال مرة حين آتى أنه يريد أن يكون من ضمن أفضل لاعبي العالم. هذا ما ننتظره، وهو يتقدم بخطوات رائعة..

وختم المدير الفني السابق لليفربول، حديثه بقوله “موسى يمكنه أن يصل للقمة، ولكن هناك عدة أشياء عليه أن يفعلها”.