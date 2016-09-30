الشرطة التركية تداهم سجوناً ومحاكم في إطار تحقيقات

أنقرة - رويترز – ذكرت محطة (سي.ان.ان ترك) أن الشرطة التركية داهمت أكبر سجن ومحكمة بالبلاد الجمعة، بعد صدور أوامر اعتقال 162 من العاملين في السلك القضائي وحرس السجون في إطار تحقيقات بشأن محاولة انقلاب في يوليو تموز.

وصدرت قرارات بإقالة نحو مئة ألف شخص في الجيش والجهاز الإداري والشرطة والقضاء، أو إيقافهم عن العمل واعتقل نحو 32 ألف شخص للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب.

وقالت (سي.ان.ان ترك) إن ممثلين للادعاء أصدروا أوامر باعتقال 87 من العاملين في السلك القضائي الجمعة، وداهمت الشرطة ثلاث محاكم في اسطنبول من بينها محكمة جاغلايان حيث تجرى بعض أهم المحاكمات في تركيا.

وصدرت أوامر اعتقال 75 من حراس السجون والموظفين في ثلاثة سجون باسطنبول، ومن بينها سجن في سيليفري وهو أكبر سجن في تركيا.

وأفادت تقارير إعلامية بأن أوامر الاعتقال صدرت بحق أشخاص تقول السلطات إنهم على صلة برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، وأتباعه الذين تحملهم أنقرة مسؤولية تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة يوم 15 يوليو تموز.

وطلبت تركيا من الولايات المتحدة تسليم كولن ومحاكمته لاتهامات بأنه العقل المدبر لمحاولة الإطاحة بالحكومة. وينفي كولن الذي يقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ 1999 أي دور له.

وأثارت الحملة التركية مخاوف جماعات حقوقية وحلفاء غربيين يخشون أن يتخذ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محاولة الانقلاب، ذريعة لكبح كل أشكال المعارضة وتصعيد الإجراءات ضد أشخاص يشتبه بأنهم متعاطفون مع المسلحين الأكراد.

وأشار إردوغان الخميس، إلى إمكانية تمديد حالة الطوارئ في تركيا لمدة عام بعد فرضها لمدة ثلاثة أشهر عقب محاولة الانقلاب.