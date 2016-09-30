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﻿منظمة الصحة العالمية: مقتل 338 في شرق حلب خلال الأسابيع الأخيرة

Sep 30, 2016

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جنيف - رويترز – قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية الجمعة، إن المعارك في الجيب المحاصر بشرق مدينة حلب السورية أدت إلى مقتل 338 شخصاً، على مدى الأسابيع القليلة المنصرمة بينهم 106 أطفال وإصابة 846 بينهم 261 طفلاً.

وقال مدير إدارة الطوارئ والاستجابة الإنسانية في المنظمة خلال إفادة للأمم المتحدة في جنيف، “نطلب أربعة أشياء.. أوقفوا القتل.. أوقفوا الهجمات على الرعاية الصحية.. اسمحوا بخروج المرضى والمصابين واسمحوا بدخول المساعدات.”

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