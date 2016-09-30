الهند وباكستان يبحثان الوضع الأمني وسط حالة تأهب قصوى

إسلام آباد - د ب أ – يعقد قادة باكستان والهند اجتماعات داخلية رفيعة المستوى، الجمعة، لتقييم الوضع الأمني على الحدود بين البلدين، بينما قوات الجارتين النوويتين في حالة تأهب القصوى عقب اشتباكات دامية.

وذكر مسؤولون عسكريون هنود يوم الخميس، أن قواتهم توغلت داخل الجزء الذي تسيطر عليه باكستان من كشمير لمسافة ثلاثة كيلومترات؛ لضرب “منصات إنطلاق” للمسلحين، حيث كان المتمردون يخططون لمهاجمة الهند.

وأعلنت باكستان مقتل اثنين من جنودها في إطلاق نار من قبل القوات الهندية في خط المراقبة الحدودي.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف خلال اجتماع طارئ صباح اليوم، إن بلاده مستعدة لمواجهة أي اعتداء خارجي.

من جانبه، ذكر وزير الدفاع خواجه آصف أن أي صراع مسلح بين الدولتين المتنافستين نوويا سيسبب دماراً في المنطقة.

وأضاف أن باكستان مستعدة بشكل كامل لمحاربة العدوان الهندي.

وأوضحت مليحه لودهي سفيرة باكستان إلى الأمم المتحدة، أن بلادها سوف تطلب تدخل الأمم المتحدة لتخفيف التوتر.

وفي ذات الوقت في دلهي، عقد وزير الداخلية الهندي راجناث سينج اجتماعاً لبحث الموقف الأمني، فيما كان يتم إخلاء القرى الواقعة على طول حدود في ولاية بونجاب.

وأعلنت القوات الباكستانية في ساعة متأخرة الخميس، أنها أسرت جندياً هندياً تجاوز ما يسمى بخط المراقبة بين البلدين، بعد ساعات من تبادل القوات إطلاق النار على الجانبين.

غير ان الجيش الهندي اشار إلى أن الجندي الأسير “عبر غير عامد” الحدود الفعلية من موقعه العسكري، حيث كان يؤدي خدمته، وسوف تتم إعادته إلى الهند عبر القنوات العسكرية الملائمة.

تجدر الإشارة إلى أن التوترات زادت حدتها بين الجارتين هذا الشهر، بعد اجتياح مسلحين لقاعدة عسكرية هندية في كشمير، مما أسفر عن مقتل 19 جندياً في هجوم ألقت فيه نيودلهي باللائمة على المتطرفين الذي ينفذون عمليات انطلاقاً من باكستان.