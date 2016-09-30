المرصد السوري: قصف محطة للمياه في حلب

بيروت - رويترز – دمر قصف محطة للمياه في شرق حلب الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة الجمعة، وهو ما يسدد ضربة أخرى لمرفق المياه الذي لحقت به أضرار بالغة خلال حملة مستمرة منذ أسبوع يقوم بها الجيش السوري لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بالمدينة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات الحكومية التي تقاتل مسلحي المعارضة في منطقة سليمان الحلبي هي التي نفذت القصف.

لكن مصدراً عسكرياً سورياً قال، إن المعارضة نسفت المحطة حين شعرت بأنها قد تواجه الهزيمة بتلك المنطقة.