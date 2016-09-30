المعارضة السورية تواصل تقدمها بريف حماه

حماه - الأناضول – تواصل فصائل المعارضة السورية المسلحة، تقدمها في ريف حماه الشمالي، بعد معاركها مع قوات النظام والمليشيات الموالية لها، وسيطرتها على عدة قرى.

وقالت مصادر في المعارضة الجمعة، إن الفصائل سيطرت خلال المعارك مع قوات النظام في المنطقة على مدار ثلاثة أيام، على قرى معان، والطليسية، والجنينة كراح، وخفسين، وتلة الشيلكا، ومداجن الشعثة، وحواجز النقرة، والخيمة، وتل الراي، وحاجز تل أبيض.

وأضافت أن فصائل المعارضة دمرت دبابتين تابعتين للنظام في الطليسية وأخرى على حاجز بيت سعدو جنوبي الشعثة، كما اغتنمت 4 دبابات في محيط قرى الجنينة كراح وخفسين وتلة الشيلك، إضافة إلى استيلائها على كميات من الأسلحة والذخائر، وأسرها لعدد كبير (لم تحدده) من جنود النظام.

المصادر نفسها أشارت إلى أن النظام يقوم باستهداف المناطق التي خسرها في المنطقة عبر قصف جوي ومدفعي عنيف، لافتة إلى أن الفصائل باتت على مقربة من جبل زين العابدين شمالي المدينة أحد أكبر معاقل النظام هناك والذي يعد بوابة الدخول إلى مدينة حماه من الجهة الشمالية.

يشار إلى أن المعارك بين الجانبين بريف حماه الشمالي بدأت مطلع الشهر الجاري، وتمكنت المعارضة خلالها من السيطرة على أكبر مدن ريف حماة الشمالي أبرزها حلفايا، وصوران، وطيبة الإمام، ومعردس، والاسكندرية، فيما لا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة.