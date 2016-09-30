الأمم المتحدة: انهيار محادثات أمريكا وروسيا سيعطل المساعدات لسوريا

جنيف - رويترز – قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة ستيفن أوبراين الجمعة، إن انهيار جهود السلام بين الولايات المتحدة وروسيا في سوريا سيعطل جهود توفير المساعدات التي تقوم بها المنظمة الدولية.

ورداً على سؤال بشأن تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري الخميس، قال فيها إن واشنطن على وشك تعليق المحادثات مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار في سوريا قال أوبراين “أي انهيار سيعطلنا.”

وأضاف أنه يتمنى أن تجد القوى الكبرى في مجلس الأمن، “إرادة مشتركة” لإنهاء العنف واستئناف وقف الأعمال القتالية، وأن هناك حاجة لهدنة إنسانية مدتها 48 ساعة أسبوعياً كحد أدنى للوصول إلى شرق حلب، “وفقاً لشروط الأمم المتحدة”.

وذكر أوبراين أنه يتوقع أن ترد الحكومة السورية الجمعة، على خطة اقترحتها الأمم المتحدة لتوصيل الغذاء وسلع أخرى إلى 960 ألف شخص في المناطق المحاصرة، والتي يصعب الوصول إليها في سوريا خلال أكتوبر تشرين الأول.