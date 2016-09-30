تعزيز الأمن حول القصر الرئاسي في باريس بسبب تهديدات بأعمال إرهابية

باريس – الأناضول – أوصت مديرية الشرطة بالعاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، بتعزيز الأمن حول قصر الإليزيه الرئاسي، لوجود “تهديدات كبيرة لأعمال إرهابية”.

وبحسب إذاعة “أر تي أل” الفرنسية، فإن مذكّرة داخلية أصدرتها مديرية الشرطة في باريس، تضمّنت تحذيرات من أجهزة الإستخبارات في البلاد من سيناريو محتمل لهجوم انتحاري.

وبناء على ما تقدّم، أشارت الإذاعة نفسها إلى أن مديرية الأمن تعتزم مضاعفة القوات حول القصر الرئاسي الواقع قرب شارع “شانزليزيه”، وهي منطقة تخضع بشكل مستمر لتدابير أمنية مشددة نظراً لطابعها السياحي.

من جانبها، قررت شركة حرس الإليزيه الزيادة “بشكل كبير” في قوات الشرطة حول القصر.

وبما أن ضباط الشركة غالباً ما يعملون بشكل فردي، فقد تقرر تحويل نظام العمل بشكل ثنائي و”تسليحهم بالمدافع الرشاشة”، وفق المصدر ذاته.

وفي ذات الصدد، ذكرت الإذاعة أن شركات التدخّل ستقوم أيضاً بتوفير سيارة إضافية قرب القصر الرئاسي.

ومنذ الرفع في خطة الدفاع ضد الإرهاب أو ما يعرف بخطة “فيجيبيرات” لأعلى مستوياتها منذ بدء استهداف فرنسا بالهجمات الإرهابية مطلع 2015، حظرت السلطات مرور السيارات في شارع “فوبورج سانت أونوريه” الذي يقع فيه القصر الرئاسي، ليقتصر على المارة فحسب.