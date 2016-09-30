الكرملين: لا يوجد إطار زمني لعملية روسيا العسكرية في سوريا

موسكو - رويترز – قال الكرملين الجمعة، إنه لا يوجد إطار زمني لعملية روسيا العسكرية في سوريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف مع صحافيين، إن النتيجة الرئيسية لضربات روسيا الجوية ضد المتشددين الإسلاميين في سوريا على مدى العام المنصرم هي “عدم وجود الدولة الإسلامية أو القاعدة أو جبهة النصرة الآن في دمشق.”

وذكر أن المعلومات التي يقدمها المرصد السوري لحقوق الإنسان عن القتلى المدنيين في مدينة حلب كبرى المدن السورية لا يمكن اعتبارها موثوقة.