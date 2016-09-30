صحيفة روسية: موسكو تعزز قواتها الجوية في سوريا

موسكو - رويترز – ذكرت صحيفة إزفستيا الروسية الجمعة، أن موسكو عززت قاعدتها الجوية في سوريا بعدد من قاذفات القنابل وتستعد لإرسال طائرات هجوم أرضي إلى هناك في الوقت الذي تكثف فيه دعمها للقوات الحكومية السورية بعد انهيار خطة لوقف إطلاق النار.

ونقلت صحيفة إزفستيا عن مسؤول عسكري روسي قوله، إن عدداً من المقاتلات من طراز (سوخوي-24) و(سوخوي-34) وصلت إلى قاعدة حميميم الجوية. وقال المسؤول “إذا دعت الحاجة ستعزز القوة الجوية خلال ما بين يومين وثلاثة أيام.”

وأضاف “طائرات الهجوم الأرضي سوخوي-25 المقرر أن تتجه إلى حميميم اختيرت من وحداتها وأطقمها في حالة الاستعداد بانتظار أوامر القادة.”

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على طلب للتعليق.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الخميس إنه لا طائل من السعي لمزيد من المفاوضات مع روسيا بشأن سوريا، مما يترك واشنطن دون خطة بديلة ويدفعها لتعجل التوصل لخيارات جديدة لوقف العنف المتزايد.

وقال مسؤولون أمريكيون تعليقاً على خطة وقف إطلاق النار الأمريكية الروسية في سوريا، إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدأت دراسة ردود أكثر حزماً – بما في ذلك الخيارات العسكرية – على هجوم القوات السورية المدعوم من روسيا على حلب أكبر مدينة سورية.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب عدد من المقاتلات والجنود من قاعدة حميميم في مارس آذار، مبرراً الخطوة في ذلك الوقت بأن الكرملين حقق معظم أهدافه في سوريا لكنه في الوقت عينه أكد أن بوسع موسكو تعزيز قواتها هناك سريعاً إذا دعت الحاجة.