شبّان غاضبون في غزة يحرقون صوراً لـ”بيريز″ وينددون بمشاركة عباس في جنازته

غزة- الأناضول- أحرق شبان غاضبون في قطاع غزة صوراً للرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز، الذي جرت مراسم دفنه الجمعة في القدس المحتلة وسط مشاركة دولية واسعة.

وخرج العشرات من الفتية والشبان عقب صلاة الجمعة في المسجد العمري، وسط مدينة غزة، بمسيرة عفوية (لم تتم بدعوة رسمية من أي جهة أو فصيل)، حاملين صورا لـ”بيريز″، وقاموا بإحراقها.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات غاضبة بحق “بيريز″ واصفين إياه بـ”قاتل الأطفال والنساء”، و”مرتكب المجازر”.

كما قاموا بإحراق صور لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، والرئيس الأمريكي “باراك أوباما”.

وندّد المشاركون، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في جنازة بيريز، وأطلقوا عبارات تستنكر تلك المشاركة.

وجرت المراسم النهائية لجنازة بيريز مساء الخميس وتم دفنه بمراسم رسمية في “جبل هرتسل” بالقدس المحتلة.

وتوفي بيريز الأربعاء بعد نقله إلى المستشفى قبل أسبوعين، إثر إصابته بجلطة دماغية.

وعلى الرغم مما عُرف عنه عالمياً بأنه رجل سلام وحصوله على جائزة نوبل للسلام مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل اسحق رابين والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 1994، إلا أن الرجل يمثل بالنسبة للعرب “قاتل الأطفال” في “مجزرة قانا” جنوبي لبنان عام 1996، وأيضا من مهندسي العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.