لافروف يناقش مع كيري الفصل بين مقاتلي المعارضة السورية

موسكو- رويترز- نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إنه سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي جون كيري الجمعة لمناقشة الفصل بين المعارضة السورية المعتدلة وجماعة كانت تعرف باسم جبهة النصرة لكنها غيرت اسمها.

وأضافت الوكالات نقلا عن لافروف أن الاتفاق الروسي الأمريكي لوقف إطلاق النار في سوريا ما زال قائما.

وأضاف أن روسيا لا تستخدم أسلحة محظورة في سوريا وطلب دليلا ممن يتهمون موسكو بقصف أهداف مدنية.

وأشار لافروف إلى أن تصريح وزارة الخارجية الأمريكية بأن المصالح والمدن الروسية قد تتعرض للهجوم من إسلاميين متشددين إذا واصلت موسكو ضرباتها الجوية في سوريا غير مقبول.