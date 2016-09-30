فتح تدافع عن مشاركة عباس في جنازة بيريز وحماس تنتقدها

رام الله- غزة- د ب أ- دافعت حركة “فتح” عن مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زعيم الحركة، الجمعة في جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيرز وهي خطوة انتقدتها حركة “حماس″ الإسلامية بشدة.

واعتبر بيان صادر عن فتح أن حضور عباس مراسم جنازة بيريز “أنها جزء من مسؤوليات موقع رئيس الدولة تجاه التفات العالم أجمع لحدث الجنازة، وعملية قطع للطريق على حكومة نتنياهو في مشروع الترهيب الذي يُمارس ضد السلطة الفلسطينية ومحاولات اسرائيل لإقناع العالم بأننا في جبهة لا تؤمن إلا بالعنف والسلاح”.

وشارك عباس على رأس وفد فلسطيني رفيع في جنازة بيريز التي جرت في القدس المحتلة إلى جانب العشرات من زعماء العالم بينهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وضم الوفد إلى جانب عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وعضوا اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ ومحمد المدني.

وعلى هامش ذلك صافح عباس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته.

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن نتنياهو قدم شكره وتقديره لعباس بسبب حضوره مراسم الجنازة.

ورحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في كلمته التأبينية لبيريز بمشاركة عباس، واعتبرها “تذكير بعملية السلام التي لم تُنجز بعد في الشرق الأوسط”.

وانتقدت حركة حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم مشاركة عباس في مراسم جنازة بيريز، واعتبرتها “وصمة عار ولا تعبر عن الشعب الفلسطيني”.

وتظاهر العشرات في غزة بدعوة من “حركة المقاومة الشعبية” وأحرقوا صورا لبيريز كتب عليها “قاتل” ورددوا هتافات مناهضة لمشاركة عباس في جنازته.