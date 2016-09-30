برلين: “لا توجد خطط محددة” لدعوة روحاني لزيارة ألمانيا

برلين- د ب أ- أعلنت الحكومة الألمانية أنه لا يوجد لديها حاليا “خطط محددة” لدعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني لزيارة ألمانيا.

وجاء إعلان الحكومة على لسان نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر الجمعة في برلين في ضوء الزيارة المرتقبة لنائب المستشارة أنغيلا ميركل ووزير الاقتصاد زيجمار جابريل لإيران.

يذكر أن روحاني زار إيطاليا وفرنسا عقب إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران في إطار الخلاف النووي، وأثمرت الزيارتان عن صفقات بالمليارات.

ولم توجه الحكومة الألمانية حتى الآن دعوة إلى روحاني لزيارة ألمانيا، ما أثار التعجب في طهران.

ويعتزم جابريل التوجه إلى إيران الأحد لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلا أنه يعتزم أيضا التحدث عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد والتطرق إلى النزاع السوري.

وبحسب بيانات متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، فإنه لم يتحدد بعد ما إذا كان جابريل سيلتقي روحاني خلال الزيارة.