القضاء القبرصي يسمح بتسليم مصري خطف طائرة لمصر للطيران في مارس

نيقوسيا- أ ف ب- سمحت محكمة قبرصية الجمعة بتسليم مصري قام بخطف طائرة تابعة لشركة مصر للطيران إلى لارنكا في آذار/ مارس الماضي.

وتطالب مصر باستعادة سيف الدين محمد مصطفى (58 عاما) لمحاكمته على خطفه الطائرة بعدما هدد بتفجير حزام ناسف تبين في ما بعد انه ليس حقيقيا، في رحلة بين الاسكندرية والقاهرة في 29 آذار/ مارس.

وقد اجبر الطيار على الهبوط في مطار لارنكا بجنوب قبرص حيث افرج عن الركاب واستسلم للشرطة. وهو موقوف منذ ذلك الحين.

وقالت القاضية دونا كونستانتينو في الجلسة التي عقدت بحضور مصطفى “استنادا إلى الادلة التي تلقيناها، أرى أن كل الشروط متوفرة (لتسليمه) بموجب اتفاقية الاسترداد الموقعة في 1996″.

وقال محامو مصطفى انه معارض للنظام وقد لا يحصل على محاكمة عادلة في مصر لهذا السبب.

وفي جلسة عقدت في حزيران/ يونيو، اكد انه قام بخطف الطائرة ليطلب اللجوء الى ايطاليا حيث يريد ادانة الحكومة “القمعية” لبلده. ودعا المحكمة الى عدم تسليمه مؤكدا انه يخشى ان يتعرض “للتعذيب” و”القتل”.

لكن القاضية قالت انها واثقة من انه سيحصل على محاكمة عادلة في بلده ولن يلاحق لاسباب سياسية. وصرحت ان “الجنح (…) لا يمكن باي حال من الاحوال ان تعتبر سياسية”.

وتابعت انه لو كان ملاحقا من السلطات المصرية لما سلمته جواز سفر وسمحت له بمغادرة البلاد.

واعلن روبرتوس فراهيمي أن موكله يريد استئناف الحكم.