معارك بين الحوثيين والجيش اليمني بمدينة ميدي الحدودية مع السعودية

صنعاء- د ب أ- اندلعت معارك عنيفة، الجمعة، بين مسلحي الحوثي والقوات العسكرية الموالية لهم من جهة، وقوات الجيش الموالية للحكومة اليمنية الشرعيةالمسنودة بقوات التحالف العربي، من جهة أخرى، بمدينة ميدي الساحلية بمحافظة حجة 123/كيلومترا شمال غربي البلاد./

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية، إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين، إثر هجوم شنه رجال الجيش بمساندة قوات التحالف العربي، على مواقع الحوثيين والقوات الموالية لهم شمال مدينة ميدي الساحلية، الواقعة على الحدود مع السعودية.

وأكدت المصادر، أن الحوثيين والقوات الموالية لهم، تصدوا للهجوم، الذي شنه رجال الجيش على مواقعهم تحت غطاء جوي مكثف من مقاتلات التحالف العربي.

ولفتت إلى أن قتلى وجرحى سقطوا من الجانبين، لم تتضح حصيلتهم، في حين “سقط قتلى في صفوف الجيش الموالي للحكومة إثر غارة جوية شنتها عن طريق الخطأ مقاتلات التحالف العربي”.

وتشهد المناطق الحدودية في محافظة حجة مواجهات عنيفة، وقصفاً متبادلاً بين الحوثيين، وقوات الجيش الموالي للحكومة، منذ نحو عام ونصف، خلفت اضرارا بشرية ومادية كبيرة، كما أدت إلى نزوح معظم المدنيين إلى مناطق بعيدة عن تلك المواجهات.