مسيرة في العاصمة الأردنية تندد باتفاقية الغاز الإسرائيلي

عمان- الأناضول- شهدت العاصمة الأردنية عمان، الجمعة، مسيرة شعبية حاشدة، تندد باتفاقية الغاز التي جرى توقيعها مؤخراً مع إسرائيل، وتطالب بإسقاطها.

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني (وسط) وصولاً إلى ساحة النخيل، بمشاركة الآلاف من مختلف أطياف الشعب الأردني، بحسب مراسل الأناضول.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها من قبيل “ينتهكون الأقصى ونشتري منهم الغاز″، “لا لتمويل الكيان الصهيوني من جيب المواطن الأردني”، “غاز العدو احتلال”، “غاز العدو ليس فقط احتلال هو سرقة حقوق الشعب الفلسطيني”، “العالم يقاطع والأردن يوقع″ وغيرها من الشعارات الأخرى المنددة والرافضة للاتفاقية.

كما ردد المشاركون هتافات مختلفة منها “هذا الأردن للأحرار.. مش للفاسد والسمسار”، من الرمثا حتى عمان.. ما بدنا غاز الكيان”، “علي يا أردن علي.. الموت ولا المذلة”، “الشعب يريد كرامة وطنية.. الشعب يريد اسقاط الاتفاقية”.

ووقعت الأردن وإسرائيل، الإثنين الماضي، اتفاقية تستورد بموجها عمّان الغاز الطبيعي من حقل “لفيتان البحري” قبالة السواحل الإسرائيلية، وفق ما أوردت الإذاعة العبرية العامة (رسمية).

وقالت الإذاعة إن الصفقة “تنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي”.

من جهتها، قالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية) في بيان سابق لها، إنها وقعت مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية (المطورة لحوض غاز شرق البحر المتوسط)، يوم الإثنين، اتفاقية تزويد 40% من احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء في المملكة.

وتسهم الاتفاقية، وفق البيان، بتخفيض التكلفة على شركة الكهرباء الوطنية، تجنباً لارتفاعات حادة في التعرفة الكهربائية على المستهلكين خلال السنوات المقبلة.

وكانت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع الأردنية (نقابية تأسست عام 1994) اعتبرت في تصريحات سابقة للأناضول لرئيسها مناف مجلي، أن اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل “غير شرعية ومخالفة للدستور”.

وخرجت خلال العامين الماضيين، مسيرات في العاصمة عمان، ترفض أية مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب.